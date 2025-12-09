Haberler

Deepseek Kurucusu Liang ve Çinli Jeolog Du, 2025'te Bilime Yön Veren 10 Bilim İnsanı Listesinde

Deepseek Kurucusu Liang ve Çinli Jeolog Du, 2025'te Bilime Yön Veren 10 Bilim İnsanı Listesinde
Güncelleme:
Çinli yapay zeka firması DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng ve jeolog Du Mengran, Nature dergisinin 2025 yılına dair önemli bilim insanlarını sıraladığı 'Nature's 10' listesine girmeyi başardı. Liang, yapay zeka modellerindeki ilerlemesiyle, Du ise derin deniz keşiflerindeki katkısıyla tanınmakta.

LONDRA, 9 Aralık (Xinhua) -- Çinli yapay zeka teknolojisi firması DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng ve Çinli jeolog Du Mengran, Nature dergisinin yıllık "Nature's 10" listesine seçildi. Listede 2025 yılında en önemli bilimsel gelişmelerinin merkezinde yer alan 10 bilim insanına yer veriliyor.

Liang, küresel araştırma ve inovasyonu yeniden şekillendiren büyük ölçekli yapay zeka modellerini ilerletmedeki, Du ise derin deniz keşiflerindeki öncü rolüyle tanınıyor.

Derginin editörleri tarafından hazırlanan "Nature's 10" listesi, bir ödül ya da sıralama niteliği taşımıyor. Liste, yıl içinde kaydedilen önemli bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmelerde önemli rol üstlenen, çoğu geniş araştırma ekiplerinin üyesi olan bilim insanlarını ele alıyor.

