Dededen gelen geleneksel beşik üretimini 50 yıldır sürdürüyor

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Sefer Uyar (60), çocuk yaşlarda başladığı geleneksel ahşap beşik üretimini 50 yıldır sürdürüyor. Uyar, "Ben ömrümün son nefesine kadar bu beşiği tasarlamaya devam edeceğim. İlkokulda dedemin, babamın yanında başlayarak devam ettim" dedi.

Alaçam ilçesi Yukarıısırganlı Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 6 çocuk babası Sefer Uyar, ilkokul yıllarında dedesi ve babasının yanında geleneksel ahşap beşik üretimine başladı. Evinin yaptırdığı atölyede Uyar'ın üretimi 50 yıldır sürüyor. Beşikte kullanılan 2 çivi haricinde geri kalan tüm malzemeleri kendisinin doğal şekilde yaptığı ürünler ile tasarlamaya devam ettiğini söyleyen Sefer Uyar, artık çok fazla ilgi olmamasına rağmen geleneklerini sürdürerek ömrünün sonuna kadar bu beşiği üretmeye devam edeceğini belirtti. Geleneksel beşiğe azalan ilgiden rahatsız olduğunu ifade eden Uyar, "Son nefese kadar bu geleneği bırakma şansımız yok. Bırakmayı asla düşünüyorum. Gelen dostlarımın da isteklerini karşılıyorum. Bu beşiği eskiden çok yapıyorlardı ancak şu an neredeyse kimse yapmıyor. Gençlerden de buna bir ilgi gösteren yok, uğraşan yok" diye konuştu.

1 BEŞİĞİ ORTALAMA 5 GÜNDE ÜRETİYOR

Bu ahşap beşik geleneklerini devam ettirdiği için gurur duyduğunu söyleyen Sefer Uyar, "Bu meslek de bizim dededen, babadan kalan bir mesleğimiz. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Tabii eskisi kadar bu beşiklere bir ilgi yok. Hobi olarak alanlar ve memur vatandaşlar alıyor. Devletimizin de bunlara bir ilgi göstermesini istiyoruz. Yeni gelen hiçbir nesil bunu yapmak istemiyor. Emeği zor, işçiliği zor. Ama ben ömrümün son nefesine kadar bu beşiği tasarlamaya devam edeceğim. İlkokulda dedemin, babamın yanında başlayarak devam ettim. En az 50 senedir çocuk yaşımdan beri yapıyorum. Bu beşiği yapmak için ağaçları evimin yanındaki atölyeye getiriyorum. Beşikte kullanılacak şekilde yuvarlak yapıyorum. Ondan sonra elde yapılan tornası ile daha iyi şekil veriyorum. Bu beşikte sadece iki çivi var. Diğer yerlerinde tahtaları birbirine çakıyorum. Yani çivi olan hiçbir şey yok neredeyse. Bir beşiği yapmak, ağaçları ormandan toplamak ve işleme süreci ile birlikte hesap edersen 5 gün falan sürüyor. Mesela bu beşiklerin üstünde kullandığım boyalar tamamen doğal ve kendi üretim boyalarım. Bu boyaları çam ağaçlarından, çam sakızını toplayıp un şekline getirip hamur mayalar gibi pul boyayla mayalıyorum. Ondan sonra böyle taş gibi bir görünüme geliyor. Devamında da köz ateş ile beraber taşı oduna sürerek ısınmasını sağlıyorum ve beşiklere bu şekilde desen desen boyayı sürüyorum. Başka türlü bu desenler yapılamaz. Bunlar çam sakızından yapılan bir boya. Bu beşiklerin tanesini 4 bin TL'den satıyorum. Allah'a şükür işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı