DEAŞ Üyesi Şüpheli Kilis'te Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen K.B. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla K.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel