Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Ümit Özdağ: "Büyük Türk Milletinin Başı Sağ Olsun"

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu üç polisin şehit olması dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar üç kahraman polisimiz şehit olmuş, 9 güvenlik personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı, yaralı memurlarımıza acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
