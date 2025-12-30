Haberler

Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Türkiye'deki Yabancı Misyon Temsilcilerinden Taziye Mesajları

Güncelleme:
Türkiye'deki yabancı misyon temsilci ve temsilcilikleri, dün Yalova'da DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda üç polisin şehit edilmesinin ardından taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Yalova'da dün bir evde bulunan DEAŞ'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan şehit olurken, sekiz polis ve bir bekçi yaralanmıştı. Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ile temsilcilikleri, yayımladıkları mesajlarda taziyelerini ve Türkiye ile dayanışma duygularını iletti. Yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Amerikan halkı adına, Yalova'da hayatını kaybeden Türk polis memurlarının ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Bu yas döneminde NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, Türkiye ve IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyonun diğer üyeleriyle iş birliği içinde, IŞİD'in saklandığı her yerde onu yok etmek için çalışmaktadır.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Polis memurları, hepimizin güvenliğini sağlamak için gösterdikleri mücadele nedeniyle en derin saygımızı hak ediyorlar. Ailelerine, meslektaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde: Yalova'daki terörle mücadele operasyonu sırasında hayatını kaybeden Türk polislerinin ailelerine ve Türk Emniyet Teşkilatı'na en derin taziyelerimi sunuyorum. Belçika, bu acı günde Türkiye'nin yanındadır.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura: Yalova'da düzenlenen terörle mücadele operasyonu esnasında üç polis memurunun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ailelerine, meslektaşlarına ve tüm Türk halkına en içten taziyelerimizi sunarız. Ayrıca yaralı güvenlik görevlilerine de acil şifalar dileriz.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda üç polis memurunun hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı, yaralanan polis memurlarına acil şifalar dileriz.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'daki terörle mücadele operasyonunda, polis memurlarının hayatlarını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Polis memurlarının ailelerine, Türk Polis Teşkilatı'na ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında Türk polis memurlarının hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Polis memurlarının ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da IŞİD'e karşı düzenlenen terörle mücadele operasyonunda üç Türk polis memurunun öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Polislerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz. Hollanda terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da terörle mücadele operasyonu sırasında hayatını kaybeden üç cesur polis memurunun kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Ailelerine, meslektaşlarına ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği: Yalova'da görev başındaki emniyet mensuplarının şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimizin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terörle mücadelede kardeş Türkiye ile tam dayanışma içindedir.

Kaynak: ANKA / Güncel
