Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Özgür Özel: "Milletimizin Başı Sağ Olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Özel, şunalrı kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."