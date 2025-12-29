Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Mustafa Destici'den Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olması dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda üç kahraman polisimizin şehit olduğunu, 7 kahraman polisimiz ile bir kahraman bekçimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları ve emniyet teşkilatımıza da başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Terörün ve teröristin her türlüsüne karşı kahramanca mücadele Türk Polis Teşkilatımıza üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah her daim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.