Haberler

Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Gökan Zeybek: "Şehit Olan Polislerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine Sabır Diliyorum"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yalova'daki DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polise Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
