Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Ensar Aytekin: "Kahraman Polislerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, " Yalova'da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda, üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, şunları söyledi:

