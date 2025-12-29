Haberler

Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Doğu Perinçek: "Emniyetimizin Geleneksel Kahramanlığını Selamlıyoruz"

Güncelleme:
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından şehit edilen üç polise ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, "Emniyetimizin geleneksel kahramanlığını selamlıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından şehit edilen polisler için başsağlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tebrik mesajı yayımladı. Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisinin üstün yeteneğini selamlıyoruz. Sayın Ali Yerlikaya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Türk polisi üstün yeteneğini kanıtlamıştır, gurur kaynağımızdır.

Çocuk ve hanımları kurtararak ABD güdümlü DEAŞ teröristlerini etkisiz hale getirmiştir. Emniyetimizin geleneksel kahramanlığını selamlıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz."

