Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... CHP Genel Başkanı Özel, Yalova Valisi Kaya ve Emniyet Müdürü Bitirik ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da üç polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyona ilişkin, Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’i telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Özel, Yalova'da, üç polisin şehit olduğu DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili, Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'i telefonla arayarak, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Şehit polisler için başsağlığı, yaralı güvenlik güçleri için geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

