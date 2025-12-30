Haberler

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören

KIZI MEZARINA SU DÖKTÜ, OĞLU KARANFİL BIRAKTIYalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47), Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yalova Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47), Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yalova Polis Şehitliği'ne defnedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tabuta sarılı olan Türk bayrağını şehidin eşi Kader Pehlivan'a (43) teslim etti. Bakan Yerlikaya, konuşmasında da "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bizimle hangi saikle olursa olsun, başta din istismarcıları olmak üzere Allah hepsini kahru perişan etsin. Kahraman güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, aynı şekilde kahraman Mehmetçiğimizin gücünü kuvvetini artırsın ve daim etsin" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete (15) mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm (12) ise babasının kabrine su döktü.

Zehra BAYKAL-Yiğithan HÜYÜK-Hasan BOZBEY/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
