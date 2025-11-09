DEAŞ Operasyonunda 5 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ile bunların ifadesi doğrultusunda Gaziantep'te yakalanan 1 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.