DEAŞ Operasyonunda 5 Tutuklama

Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ile bunların ifadesi doğrultusunda Gaziantep'te yakalanan 1 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
