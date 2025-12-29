Haberler

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ'lı E.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ'lı E.Y., operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın bilgisi doğrultusunda teknik ve fiziki başlatan ekipler, E.Y.'nin kaldığı evi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan E.Y. tutuklandı.

