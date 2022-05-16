DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü - Haberler

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DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü.

Terör örgütü Deaş, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü.

Salahaddin Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Deaş'lı teröristlerin Amirli ilçesi yakınlarında Türkmenlerin yoğunlukla bulunduğu Bastamlı ile Biravcılı köyleri arasında yer alan tarım arazisine sızarak bir çobanı kaçırdığı belirtildi.

Söz konusu çobanın, kaçırıldıktan kısa süre sonra DEAŞ unsurları tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği ve teröristlerin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığı kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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