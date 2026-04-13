56 İlde Deaş Operasyonu: 525 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 56 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonucunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 525 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, çeşitli güvenlik birimlerinin koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 56 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 525 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi. Çalışmaların il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM şube ekiplerince sahada gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

"Operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
500

