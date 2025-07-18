DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 153 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta 2 haftadır DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakaladığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, JGK TEM Daire Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.