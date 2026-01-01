Haberler

Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Kilis merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 zanlı yakalandı. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Kilis ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
