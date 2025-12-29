Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Deniz Yavuzyılmaz: "Milletimizin Başı Sağ Olsun"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yavuzyılmaz mesajında, "Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.