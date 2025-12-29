Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Murat Emir: "Bu İstihbarat Zafiyetinin Hesabını Kim Verecek"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. " Yalova'daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir" diyen Emir "IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüyse bu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisin ve 1 bekçinin yaralandığını açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve sorumlulara tepki gösterdi.

"Burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü IŞİD'in yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç kahraman polisimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Acımız büyük ancak bu acı, 'Geliyorum' diyen ihmalleri konuşmamızı gerekli kılıyor. Artık bu acıları yaşamamak için sormamız gerekiyor. IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüysebu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek? Karşıda ağır silahlı teröristler varken prosedüre uygun, risk analizine dayalı, zırhlı araç ve Özel Harekat destekli bir giriş yerine, evlatlarımız neden savunmasız bir şekilde ateş hattında kaldı? Bu planlamayı kim yaptı? Eğer kahramanlarımız o evin terör inine dönüştüğünü, içeride ağır mühimmat yığınağı yapıldığını bilseydi prosedür gereği en önde zırhlı araçlarla, Özel Harekat'ın tam donanımlı timleriyle giderdi.

"Bu milletin evlatlarının canı sizin siyasi imajınızdan değerlidir"

Şehirde saatlerce çatışma sürerken sizin ilk işiniz RTÜK'ün üzerinden yayın yasağı getirmek ve DMM'den 'Aman dezenformasyon var' demek oldu. İnsanlar burnunun dibindeki tehlikeyi bilmesin, kimse ihmalleri konuşmasın, 'Her şey kontrol altında' yalanı sürsün diye, ilk dakikada gerçeğe sansür uyguluyorsunuz. Bu milletin evlatları toprağa düşerken sizin derdiniz 'Haber duyulmasın, karizma çizilmesin' ise yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız. O koltuklarda oturup sosyal medyadan hamaset yapmakla bakanlık yapılmaz. Yalova'daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir."