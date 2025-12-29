Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Müsavat Dervişoğlu: Milletimizin Başı Sağ Olsun

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 3 polise Allah'tan rahmet ve millete başsağlığı diledi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında "Yalova'nın Elmacık köyünde, DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.