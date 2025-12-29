Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum."