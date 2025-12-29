Haberler

Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Burhanettin Bulut: "3 Kahraman Polisimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifa diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
