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DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 7 Kişi Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 7 Kişi Yakalandı
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Konya merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'de silahlı eğitim aldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

KONYA merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Kayseri ve İzmir'de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne getirildi. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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