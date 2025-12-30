İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde DEAŞ operasyonu! 357 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; bu sabah Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.