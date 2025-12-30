Haberler

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11'i yabancı, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütüyle bağlantıları inceleniyor.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesince DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma yürütüldü. Elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.

