DBP'den AİHM Kararına Tepki: Siyasi Rehine Politikasına Son Verilmeli

Güncelleme:
Demokratik Bölgeler Partisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendirerek, Türkiye'deki siyasi rehine politikasının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin, "Artık, siyasi rehine politikasına son verme ve toplumsal barışa giden kapıyı yeniden aralama zamanıdır" açıklamasını yaptı.

Aihm, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu.

DBP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında daha önce verdiği hak ihlali kararını kesinleştirmesi, Türkiye'de hukuk ve demokrasi adına önemli bir dönüm noktasıdır.

AİHM'in kararına göre, Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki değil, siyasi saiklerle sürdürülmektedir. Bu tespit yalnızca bir yargı hatasına değil, demokratik siyasetin alanının sistematik biçimde daraltılmasına işaret etmektedir.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Yargı eliyle sürdürülen siyasal baskı politikaları, Türkiye'nin demokratik geleceğini karartmakta; halkın iradesini temsil eden siyasetçilerin özgürce siyaset yapma hakkını gasp etmektedir. Artık, siyasi rehine politikasına son verme ve toplumsal barışa giden kapıyı yeniden aralama zamanıdır."

