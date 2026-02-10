Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile Görüştü

Güncelleme:
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi bağlar ile stratejik iş birliğinin bölgesel ve küresel önemini ele aldı.

Gelecek Partisi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun, Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, ata yurdumuz dost ve kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Sayın Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi."

Görüşmede; dostumuz, kardeşimiz ve stratejik ortağımız Özbekistan ile derin tarihi bağlarımız ve bu stratejik ilişkinin bölgesel ve küresel önemi bağlamında görüş alışverişinde bulunuldu."

