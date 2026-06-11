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Davutoğlu, Türkmen Cephesi'nde Türkmenlerle Biraraya Geldi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve heyeti, Türkmen Cephesi'nde Türkmenlerle bir araya gelerek ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarını vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Türkmen Cephesi'nde Türkmenlerle bir araya geldi.

Gelecek Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağları açısından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslımız Türkmen'dir, soyumuz Oğuz'dur, adımız Yörük'tür. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz; asırlardır bu kadim ata yurdunda dilini, kültürünü, kimliğini ve özünü büyük bir vakarla muhafaza eden aziz Türkmen kardeşlerimizle Türkmen Cephesi'nde gönüllerimizle bir araya geldi."

Bu buluşma yalnızca bir ziyaret değil; ortak tarihimizin, müşterek hafızamızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin nişanelerindendir. Atamız bir, kökümüz bir, soyumuz birdir. Aramıza çizilen sınırlar gönüllerimizi ayıramaz. Türkmen kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüz; varlığı varlığımızdır.

Allah'ın izniyle, bizi birbirimize bağlayan bu köklü kardeşlik hukukunu nesilden nesile taşıyacak; birliğinizi birliğimiz, geleceğinizi geleceğimiz bilerek yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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