Davutoğlu'nun Gittiği Sakarya'da Çiftçinin Gündemi Zamlar: Bir Balya Saman 50 Lira, Bir Çuval Yem 300 Lira Olacak İş Mi

SAKARYA (ANKA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya Ferizli Gölkent mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında iki çiftçinin kendi aralarındaki mazot diyaloğu dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarından yakınan çiftçilerden biri yapılan zamların kendilerini zarara uğratacağına dikkat çekerek, "Belki de 25 lira olacak o zaman. 1000 lira yapacaksın arkadaşım kurtarmayacak yani seni 1000 lira. Bir balya saman 50 lira, bir çuval yem 300 lira. Olacak iş mi?" dedi. Diğer çiftçi de " Gel de sat" karşılığını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya Ferizli Gölkent Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Davutoğlu, traktördeki çiftçilerden kornalarına basmalarını istedi. Davutoğlu, "Madem bizi selamlarken kornolara basmıştınız. İsterseniz bir kere daha kornolara basalım da şu Ankara'da duymak istemeyenler de duysun" dedi.

Traktör üzerinden vatandaşlara seslenen Davutoğlu, "65 liradan aşağı fındığa verilecek her fiyat geriye gidiş demektir. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız. Bunun için buradayız. Gölkent'in misafirperverliğine de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Davutoğlu'nun ziyareti sırasında iki çiftçinin mazot hesabı üzerinden kendi aralarındaki sohbet dikkat çekti. Çiftçiler arasında geçen diyalog şöyle:

"BİR BALYA SAMAN 50 LİRA, BİR ÇUVAL YEM 300 LİRA OLACAK İŞ Mİ"

Birinci çiftçi: Mazot kaç para?

İkinci çiftçi: 22 lira.

Birinci çiftçi: Belki de 25 lira olacak o zaman.

İkinci çiftçi: 25 olsa 1,5 olur.

Birinci çiftçi: 1,000 lira yapacaksın arkadaşım kurtarmayacak yani seni 1,000 lira.

İkinci çiftçi: Bağıracaksın o zaman.

Birinci çiftçi: Senin motorun yakacak saatte 1,000 lira mazot.

İkinci çiftçi: Ne olacak?

Birinci çiftçi: Bir balya saman 50 lira, bir çuval yem 300 lira. Olacak iş mi?

İkinci çiftçi: Gel de sat.

NEDEN BİZ İŞSİZİZ Kİ?

Bir kadın yurttaş da "İş sahası yok. İki gün çalışıyorlar üçüncü gün diyorlar ki 'parayı ödeyemiyoruz. Asgari ücret pahalı oldu.' Neden biz işsiziz ki?" sözleriyle sitem etti.