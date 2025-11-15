Davutoğlu'ndan Xi Jinping ve Putin'e Filistin Tasarısı Mektubu

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e BM Güvenlik Konseyi'nde önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Filistin karar tasarısıyla ilgili birer mektup gönderdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine sunulduğu ifade edilen ve 17 Kasım Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi planlanan Filistin karar tasarısı ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Çin Halk Cumhuriyeti Dvelet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyükelçilikleri üzerinden birer mektup gönderdi. Davutoğlu mektubunda, şunları kaydetti:

"Filistin sorunu ile ilgili her çözüm önerisi BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu zemininde tartışılmalı ve hiçbir liderin şahsi planı olarak görülmemelidir.

Bu tasarıda Uluslararası Güvenlik Gücüne İsrail'in güvenlik kaygılarını gözeterek biçilen Gazze'nin silahsızlandırılması misyonu gelecekte İsrail'in hiçbir engelle karşılaşmadan daha da kapsamlı askeri operasyonlar yaparak Filistinlileri bir kez daha topraklarından koparma imkanı sağlamaktadır. Bu misyon sadece İsrail'in değil özelde Gazze'nin genelde Filistin'in güvenlik kaygılarını giderecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Filistin halkının da İsrail kadar kendi kendini savunma hakkı olduğu kabul edilmeden kalıcı bir ateşkes ve barış sağlanamaz.

Bu gücün kompozisyonu konusunda İsrail değil, Filistin tarafı yetkili olmalı ve İsrail'in tek taraflı dayatmalarına izin verilmemelidir.

Gazze ateşkesi bağlamında atılacak her adım ve alınacak her karar BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları temelinde iki devletli bir çözüm perspektifi taşımalıdır.

İki devletli çözümün doğal şartı olarak Filistin Devleti BM Güvenlik Konseyince de tanınmalı ve iki taraf arasındaki statü eşitsizliği sona ermelidir."

Ahmet Davutoğlu, her iki devlet başkanına "BM şartının doğal sonucu olan bu temel hususları gözetemeyen bir tasarıya onay vermemeleri ve gerekli düzenlemelerin yapılması için karşı öneriler getirmeleri" ricasında bulundu ve Filistin halkına verdikleri destek için teşekkür etti.