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Ahmet Davutoğlu, Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Emekli Temsilcileriyle Görüştü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ile Türkiye Emekliler Derneği temsilcilerini kabul ederek, staj mağduriyeti ve emeklilik sistemine ilişkin talepleri dinledi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ile birlikte TBMM'de Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede staj ve çıraklık mağduriyeti, adil bir emeklilik sistemi ve staj ile çıraklık sigortalarının emekliliğe sayılması konularının ele alındığı bildirildi.

Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ile Türkiye Emekliler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi."

Görüşmede; staj ve çıraklık mağduriyeti, adil bir emeklilik sistemi ve staj ile çıraklık sigortalarının emekliliğe sayılması konuları ele alındı."

Kaynak: ANKA
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