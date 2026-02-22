Davutoğlu'ndan ABD Büyükelçisi'ne Sert Tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Huckabee'nin "vadedilmiş toprak" sözlerine tepki göstererek, "Bu bir gaf değildir, bu bir zihniyet beyanıdır. Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilanıdır" dedi. Davutoğlu, TBMM'nin konuya ilişkin tavır alması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'a mektup yazması için çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "İsrail Nil'den Fırat'a kadar Tanrı'nın vaadiyle hak sahibidir, hepsini alsa sorun olmaz" sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin İsrail Büyükelçisi sıfatını taşıyan Hristiyan Siyonist papaz Huckabee'nin 'İsrail Nil'den Fırat'a kadar Tanrı'nın vaadiyle hak sahibidir, hepsini alsa sorun olmaz' sözleri… Bu bir gaf değildir. Bu bir zihniyet beyanıdır. Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilanıdır."

"Bu sözler Trump'ı bağlar"

Büyükelçiler şahsi kanaat açıklamaz. Devlet başkanlarını temsil ederler. O halde bu sözler Trump'ı bağlar. ve Beyaz Saray susuyor. Bu suskunluk diplomasi değil, zımni onaydır. Harita büyütme hezeyanına Washington'dan itiraz gelmiyorsa, mesele sadece papaz bir büyükelçinin sözleri değildir.

"Karşılık verilmezse yarın söz, fiile dönüşür"

Bu açıklama, emperyalist Siyonist stratejiye psikolojik zemin hazırlama girişimidir. Önce 'vaat edilmiş toprak' denir, sonra sınırlar tartışmaya açılır. Sessizlik ise işgalin en konforlu yoludur. Karşılık verilmezse yarın söz, fiile dönüşür.

"TBMM ilk oturumda topyekün tavır almalı"

Yapılması gerekenler nettir:

TBMM ilk oturumda topyekün tavır almalı; İsrail'i de ABD'yi de açık ve sert şekilde uyaran bütün partilerin katıldığı ortak bir açıklama yapılmalıdır.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi derhal Dışişleri'ne çağrılmalı; Trump'ı da bağlayan bu sözler için açıklama talep edilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanı Trump'a doğrudan bir mektup yazarak bu büyükelçiye karşı gerekli müeyyidelerin uygulanması talep edilmelidir.

Türkiye ile birlikte toprak bütünlüğü tehdit edilen bölge ülkelerinin (Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan ve Suudi Arabistan) büyükelçileri Washington'da ortak bir girişim başlatmalı ve kendilerine karşı hasmane bir tutum sergileyen bu büyükelçinin geri çekilmesi talep edilmelidir.

Çoğu Gazze ile ilgili sözde 'Barış Kurulu' üyesi olan İslam ülkelerinin tek tek ve topluca yaptıkları açıklamalar kınamayla yetinmesi ve hiçbir müeyyide içermemesi ve açısından son derece yetersiz kalmıştır. Bu ülkelerin liderleri ABD Başkanı Trump'a ortak bir mektup yazarak ya da ortak bir açıklama yaparak kendilerinin toprak bütünlüğünü tehdit eden bu küstah büyükelçi bölgede bulunduğu sürece sözde barış kurulu toplantılarına katılmayacaklarını ifade etmelidirler.

"Bu şahsa ülkemize giriş yasağı getirilmelidir"

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bu zihniyete karşı yasal süreç başlatılmalı ve bu şahsa ülkemize giriş yasağı getirilmelidir.

Unutulmasın: Haritalar önce sözle çizilir. Sınırlar önce zihinlerde genişletilir. ve devletler, en çok sessiz kaldıkları anda küçülürler.

