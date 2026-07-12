Davutoğlu, Atina'da Türkiye'ye Yönelik "İşgal" İddialarına Tepki Gösterdi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atina'da düzenlenen The Economist forumunda, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının "işgal" olarak nitelendirilmesine itiraz ederek, Kıbrıs meselesinin tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, Atina'da düzenlenen The Economist forumunda Türkiye'nin Kıbrıs politikasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Partiden yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında gerçekleştirilen oturumda Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Türkiye'yi Kıbrıs'ta "işgalci" olarak nitelendirmesi üzerine söz alan Davutoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tezlerini tarihi ve hukuki dayanaklarıyla anlattı.

Davutoğlu, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırıları, Türkiye'nin garantörlükten kaynaklanan sorumluluklarını ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştiği şartları hatırlatarak, Türkiye'nin Ada'daki varlığının tek taraflı ve siyasi nitelikli ifadelerle "işgal" olarak tanımlanamayacağını vurguladı.

Aynı oturumda Ukrayna Topluluklar ve Bölge Geliştirme Bakan Yardımcısı'nın da benzer bir ifade kullanması üzerine Davutoğlu, söz konusu değerlendirmeye itiraz ederek Türkiye'nin Kıbrıs tezlerini bir kez daha dile getirdi.

Davutoğlu, Kıbrıs meselesinin tarihi gerçeklerden ve uluslararası hukuktan bağımsız ele alınamayacağını belirterek, Ada'da kalıcı barışın ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin, güvenliğinin ve meşru haklarının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti ve uluslararası platformlarda Türkiye'ye yönelik haksız ve gerçek dışı ithamlar karşısında milli tezlerin kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti.

Davutoğlu ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina'daki The Economist forumundan Avrupa'ya seslendik. 'Avrupa, gerçeklerle yüzleşmek ve önce kendine çeki düzen vermek zorundadır. Türkiyesiz bir Avrupa vizyonu nasıl eksik ve sürdürülemezse, KKTC'yi yok saymak da tarihe, coğrafyaya ve sahadaki gerçeklere gözlerini kapatmaktır.' Gerçekler inkarla değişmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA