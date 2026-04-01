Ahmet Davutoğlu'dan Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takım'a Tebrik

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnşallah bu yürüyüş, kupayla taçlanacak bir başarı hikayesine dönüşecek. Tebrikler Bizim Çocuklar Mükemmel mücadele azminiz ve kararlılığınızla bizi Dünya Kupası'na götürerek büyük bir gurur ve mutluluk yaşattınız. Yolumuz açık, sonu kupa olsun." ifadesini kullandı.

