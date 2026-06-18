D-8'in 29. Kuruluş Yıl Dönümü... Ahmet Davutoğlu: Kudüs'ün Başkent Olduğu Bir Filistin Devleti Kurulmadan Barış Olmaz

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Mescid-i Aksa özgür olmadan, Kudüs özgür olmadan ve Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmadan barış olmaz" dedi.

Saadet Partisi, D-8'in 29. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı'nda program düzenledi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D-8'in tarihsel ve siyasi anlamına ilişkin kapsamlı bir konuşma yaptı. Davutoğlu, D-8'in Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik bağımsızlık ve "merkez ülke" vizyonu etrafında şekillenen bir itiraz ve alternatif düzen arayışı olarak ortaya çıktığını belirtti. Kuruluş sürecinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın liderliğine ve dönemin siyasi aktörlerinin katkılarına değinen Davutoğlu, yapının zamanla bölgesel iş birliği ve İslam dünyasında daha etkin bir koordinasyon hedeflediğini ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, Filistin meselesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ve nihayet, bu bölgenin bütün sorunlarının anası Filistin'dir. Bu Filistin'in de anası Kudüs'tür. Kudüs'ün de anası Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa özgür olmadan, Kudüs özgür olmadan ve Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmadan barış olmaz, demeli. Bu yeni kurulacak güvenlik mimarisinde İran, Mısır, Türkiye, Suriye, Irak ve Sudan; hepsi bunu kurduktan sonra İsrail'e şu net mesajı verecekler: 'Bu bölgede yaşamak istiyorsan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulayacaksın. Filistin Devleti'nin kurulmasına engel olmayacaksın. Lübnan'dan çekileceksin ve bir daha Lübnan'ın güneyine adım atmayacaksın. Suriye'de, Golan Tepeleri dahil hiçbir yerde İsrail askerleri olmayacak. Birisi bize 'Abraham Antlaşmaları' diye bir antlaşma getiriyor. Bakın, bu sorunların temelinde Gazze soykırımıyla birlikte Abrahamic anlaşmalar vardır. Filistin'i unutarak Amerika'yla kim anlaşma yaparsa Filistin'e de bölgeye de bütün İslam dünyasına da tarihe de ihanet etmiş demektir."

Kaynak: ANKA