Haberler

D-8'in 29. Kuruluş Yıl Dönümü... Ahmet Davutoğlu: Kudüs'ün Başkent Olduğu Bir Filistin Devleti Kurulmadan Barış Olmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Filistin ve Kudüs özgür olmadan bölgede barışın mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'e BM kararlarını uygulama çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Mescid-i Aksa özgür olmadan, Kudüs özgür olmadan ve Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmadan barış olmaz" dedi.

Saadet Partisi, D-8'in 29. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı'nda program düzenledi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D-8'in tarihsel ve siyasi anlamına ilişkin kapsamlı bir konuşma yaptı. Davutoğlu, D-8'in Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik bağımsızlık ve "merkez ülke" vizyonu etrafında şekillenen bir itiraz ve alternatif düzen arayışı olarak ortaya çıktığını belirtti. Kuruluş sürecinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın liderliğine ve dönemin siyasi aktörlerinin katkılarına değinen Davutoğlu, yapının zamanla bölgesel iş birliği ve İslam dünyasında daha etkin bir koordinasyon hedeflediğini ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, Filistin meselesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ve nihayet, bu bölgenin bütün sorunlarının anası Filistin'dir. Bu Filistin'in de anası Kudüs'tür. Kudüs'ün de anası Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa özgür olmadan, Kudüs özgür olmadan ve Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmadan barış olmaz, demeli. Bu yeni kurulacak güvenlik mimarisinde İran, Mısır, Türkiye, Suriye, Irak ve Sudan; hepsi bunu kurduktan sonra İsrail'e şu net mesajı verecekler: 'Bu bölgede yaşamak istiyorsan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulayacaksın. Filistin Devleti'nin kurulmasına engel olmayacaksın. Lübnan'dan çekileceksin ve bir daha Lübnan'ın güneyine adım atmayacaksın. Suriye'de, Golan Tepeleri dahil hiçbir yerde İsrail askerleri olmayacak. Birisi bize 'Abraham Antlaşmaları' diye bir antlaşma getiriyor. Bakın, bu sorunların temelinde Gazze soykırımıyla birlikte Abrahamic anlaşmalar vardır. Filistin'i unutarak Amerika'yla kim anlaşma yaparsa Filistin'e de bölgeye de bütün İslam dünyasına da tarihe de ihanet etmiş demektir."

Kaynak: ANKA
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni golcüsünü de açıkladı! Bu gece İstanbul'a geliyor
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız kabusu yaşattı! Canlarını zor kurtardılar
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Başkente saldırı, savaşı şiddetlendirdi! Misilleme için adres verdiler
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı