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Davutlar Mahallesi Muhtarı Teşekkür Pankartı Hazırladı

Davutlar Mahallesi Muhtarı Teşekkür Pankartı Hazırladı

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Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Davutlar Mahallesi’nde yapılan çalışmalar dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e hazırladığı pankartla teşekkür etti.

Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Davutlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalar dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e hazırladığı pankartla teşekkür etti.

Kuşadası Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Başkan Çerçioğlu ve Başkan Günel'e hazırladığı pankartla mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Yağcıoğlu, şunları söyledi:

"Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Hanım gerekse de Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Bey, söz verdikleri yatırımları yerine getiriyor. Daha önce 25 sokak ile 4 caddede alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi ana arterler de sıcak asfaltla kaplanan yollarımıza kavuştuk. Davutlar Mahallesi'nde her iki başkanımız sayesinde önemli bir değişim süreci başladı. Mahallemizde yaşayanlar adına başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 30 yıldır çivi çakılmayan Davutlar Mahallesi'nde artık hizmet görmek bizleri mutlu ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ömer Günel Kuşadası Ömer Güncel Haberler

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