Davut Esener'in Merdivenden Düşerek Ölümü

ANTALYA'da evinin dış merdiveninden düşen Davut Esener (69), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5323 Sokak'ta meydana geldi. Boya badana işleri yapan Davut Esener, birlikte yaşadığı Nursel D. ile birlikte 100. Yıl Caddesi'nde bir restorana gitti. Arkadaşlarının da katıldığı yemek sırasında telefon ile arayan çiftin komşusu, evlerinin penceresinin açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Esener eve gitmek için yola çıkarken, Nursel D. arkadaşlarıyla kaldı.

Gece karanlığında evlerinin dışındaki merdivende yürüyen Davut Esener dengesini kaybedip, düştü. Sabah saatlerinde Esener'i yerde gören komşularının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Davut Esener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşlarının evinde geceyi geçiren Nursel D., durumun bildirilmesiyle evlerinin bulunduğu sokağa geldi. Ölüm haberini alan Nursel D.'nin üzgün olduğu görüldü. Ekiplerin incelemesinin ardından Davut Esener'in cansız bedeni morga götürüldü.