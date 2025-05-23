Davetsiz Misafir: Yaban Domuzu Düğüne Daldı

Yaban domuzu düğüne daldı

Düğün eğlencesine domuz molası

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açık alanda yapılan bir düğün töreni, davetsiz bir misafirin gelişiyle kısa süreli paniğe sahne oldu. Şehre inen bir yaban domuzu, düğün alanına girerek davetlilerin arasına daldı. O anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bodrum'un Umurca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yaban domuzu, sokak aralarından geçerek düğün yapılan alana girdi. Dans eden ve sandalyede oturan davetliler, domuzun kalabalığa doğru koşmasıyla büyük korku yaşadı. Bazı misafirler panikle yerinden kalkarken, bazılarıysa cep telefonlarına sarılıp o anları kayda aldı.

Hayvanın kısa sürede alandan çıkmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında ormanlık alandan inen yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim yerlerinde görülebildiğini ancak bir düğün eğlencesine bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ifade etti.