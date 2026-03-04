Haberler

Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

Datça Devlet Hastanesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında personeliyle deprem tatbikatı düzenledi. 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulandığı tatbikatta, afetlere karşı bilinçlenmenin önemine vurgu yapıldı.

Datça Devlet Hastanesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

Hastane çalışanlarının katıldığı tatbikata, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulandı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, afetlere karşı bilincin hazırlıkla başladığı belirtildi.

Tatbikatın, personelin olası afetlere karşı doğru refleks geliştirmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
