Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
Datça Devlet Hastanesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında personeliyle deprem tatbikatı düzenledi. 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulandığı tatbikatta, afetlere karşı bilinçlenmenin önemine vurgu yapıldı.
Datça Devlet Hastanesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.
Hastane çalışanlarının katıldığı tatbikata, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulandı.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, afetlere karşı bilincin hazırlıkla başladığı belirtildi.
Tatbikatın, personelin olası afetlere karşı doğru refleks geliştirmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan