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Datça'da yerleşik yabancı vatandaşlarla istişare toplantısı yapıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde, Kaymakam Murat Atıcı başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların talep ve sorunları ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, farklı milletlerden ilçede yaşayan yerleşik yabancı vatandaşların istek ve taleplerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı başkanlığında, Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un da katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçede yaşamını sürdüren yabancı uyruklu vatandaşlar bir araya geldi.

Toplantıda, ilçede yaşayan yabancı vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları konular ele alınarak çözüm önerileri masaya yatırıldı, katılımcıların talepleri dinlendi.

Kaymakam Murat Atıcı, bu tür buluşmaların Datça'da yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların uyum sürecine katkı sağladığını ve ortak yaşam kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
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