Datça'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Bir Yaralı
Muğla'nın Datça ilçesinde, G.A. (19) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, G.A. (19) idaresindeki 33 KNC 44 plakalı otomobil, Emecik Mahallesi Kuracabük mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
G.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel