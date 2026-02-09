Haberler

Datça'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakam Murat Atıcı başkanlığında yapılan toplantıda okul güvenliği, servis araçları, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği ele alındı. ‘Güvenli okul, huzurlu gelecek’ anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Murat Atıcı başkanlığında Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, okul güvenliği, servis araçları, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda çalışmaların "Güvenli okul, huzurlu gelecek" anlayışıyla sürdürüleceği bildirildi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
