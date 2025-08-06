Datça'da Maki Yangını: 1,5 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan maki yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dönüm arazi zarar gördü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde maki yangını çıktı. Alevler 1 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 1,5 dönüm alan zarar gördü.

İskele Mahallesi Çevre Yolu kenarındaki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki makilikte, saat 12.00 sıralarında yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Datça MAG-AME (Mahalle Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Alevlere 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler 1 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 1,5 dönüm alan zarar gördü.

Haber - Kamera: Mehmet Evren ERSOY / DATÇA (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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