Datça'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Meydan Okuma Yürüyüşü

Muğla'nın Datça ilçesinde kadınlar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında ilçe merkezinden Knidos Antik Kenti'ne kadar yürüyüş yaptı.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünce (DADADOSK) düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 48 kilometreyi dört günde yürüdü.

Yol boyunca dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkati çeken katılımcılar, "Zirveler de bizim, patikalar da bizim" mesajı verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Knidos'tan Datça'ya yeni bir yürüyüş planlandığı belirtildi.