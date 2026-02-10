Haberler

Datça'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı

Datça'da 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü anısına düzenlenen etkinlikte, 'Korkma, Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla liseler arası bilgi yarışması yapıldı. Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olarak il genelinde temsil hakkı kazandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmaya, 4 lise katıldı.

Yarışmada, Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olarak il genelinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

