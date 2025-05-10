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Datça'da Engelli Bireyler İçin Asker Eğlencesi Düzenlendi

Datça'da Engelli Bireyler İçin Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Muğla'nın Datça ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle engelli bireyler için kına eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinlikte kaymakam ve belediye başkanı da yer aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi gerçekleştirildi.

Atatürk Kentpark'ta düzenlenen etkinlikte engelli bireyler Çağlar Erenoğlu, Mert Köklü ve Ozan Muratdağ için kına yakıldı.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, toplumun dayanışma içinde bulunmasının ve herkesin eşit şekilde mutluluğu paylaşmasının önemli olduğunu belirtti.

Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ise engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmasını sağlamanın kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.

15 Mayıs'ta Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak olan bireyler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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