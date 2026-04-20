Datça'da anaokulunda "öfke balonu" etkinliği düzenlendi
Muğla'nın Datça ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler duygularını tanıma ve ifade etme becerilerini geliştirmek için çeşitli aktiviteler yaptı. Rehber öğretmen Şule Çakır Erdoğan liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar öfke balonunu canlandırarak, duyguları ile ilgili kitaplar okudu ve sakinleşme yollarını öğrendi.
Rehber öğretmen Şule Çakır Erdoğan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin duygularını tanıma ve sağlıklı şekilde ifade etme becerilerini geliştirme amaçlandı.
Etkinlik boyunca çocuklar, masa tiyatrosu ile öfke balonunu canlandırdı. "Biraz Kızdım Sanki" kitabı üzerinden duygularını paylaştı ve kendi öfke balonlarını boyadı.
Sakinleşme yollarını temsil eden "nefes alma" ve "konuşma" damlacıklarını ekledi.
Etkinlikte çocuklar öfke kontrolü üzerine eğlenceli ve öğretici anlar yaşarken, duyguları tanımayı ve sağlıklı şekilde ifade etmeyi de öğrendi.