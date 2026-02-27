Haberler

Muğla'da "Çocuk Evleri Sitesi" için işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde devlet korumasındaki çocuklar için 50 yatak kapasiteli 'Çocuk Evleri Sitesi' inşa edileceği belirtildi. Vali İdris Akbıyık başkanlığında imzalanan protokol ile hayırsever iş insanı Mustafa Köse, projeye destek verecek.

Vali İdris Akbıyık başkanlığında Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı UÇK Yapı Genel Müdürü Mustafa Köse arasında "Çocuk Evleri Sitesi" hizmet binasının yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Datça'da 7-18 yaş grubuna yönelik 14 bin 68 metrekarelik alan üzerine, 50 yatak kapasiteli 5 yaşam birimi, idari bina, sosyal bina ve sosyal donatı alanlarından oluşan Çocuk Evleri Sitesi inşa edilecek.

Törende konuşan Vali Akbıyık, projeyi hayata geçirecek olan UÇK Yapı Genel Müdürü Mustafa Köse'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Çocuk Evleri Sitesi'nin Datça'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
