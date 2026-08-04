Datça'da badem hasadı başladı

MUĞLA'da coğrafi işaretli ünlü Datça bademinin hasadı başladı. Yaklaşık 1200 dekarlık alanda gerçekleştirilen hasadın ağustos ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Datça ilçesinin önemli tarımsal ürünü olan organik bademi; Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerindeki yaklaşık 1200 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Ocak ve şubat aylarında çiçek açan badem ağaçları, martta çağla, temmuz ayının ortalarında ise taze süt badem olarak tüketicilerle buluşuyor. Ardından başlanan kuru badem hasadı ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat, sıra badem çeşidiyle başladı. Ardından ak badem toplanacak. Sezon, ağustos ayı sonunda coğrafi işaret tescilli, yüksek aroması ve üstün kalitesiyle bilinen 1'inci sınıf coğrafi işaretli nurlu bademin hasadıyla tamamlanacak.

DOĞAL YÖNTEMLERLE KURUTULUYOR

Yaz sıcaklarının 40 dereceye kadar ulaştığı Datça'da üreticiler, hasadı serin saatlerde gerçekleştiriyor. Bademler sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri ağaçların değneklerle silkelenmesiyle yere serilen örtülerin üzerine dökülüyor. Daha sonra çuvallara alınan bademlerin yeşil dış kabukları makinelerde ayrıştırılıyor. Kabuğundan ayrılan bademler ise doğal yöntemlerle kurutulmak üzere serilerek işlenmeye ve satışa hazır hale getiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı